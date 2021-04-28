В Киеве нашли сумку с расчлененным человеческим телом





Как передает Politeka.net , об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции в Facebook.

К правоохранителям обратился местный житель и сообщил о том, что на переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека.

"На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками. Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.