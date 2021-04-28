В Киеве нашли сумку с расчлененным человеческим телом
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции в Facebook.
К правоохранителям обратился местный житель и сообщил о том, что на переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека.
"На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками. Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что на Одесчине четыре человека погибли при загадочных обстоятельствах.
Их тела не подающие признаков жизни обнаружили в воскресенье 25 апреля в заброшенном колодце возле одного из сел Белгород-Днестровского района.
Погибшими оказались трое мужчин и женщина. Все они жители села Плахтиевка, им было от 23 до 35 лет.
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