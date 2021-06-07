Киевлянин ехал в больницу и по дороге влетел в отбойник

По предварительной информации, водитель ехал в больницу с подозрением на воспаление аппендицита, сообщает dtp.kiev.ua.

В больницу его доставила уже скорая. К счастью, водитель не получил серьезных травм.

Ранее мы писали, что патрульная полиция Киева сопроводила скорую, которая везла в больницу ребенка с отеком легких

Медики пытались экстренно доставить в больницу умирающего 3-летнего ребенка, у которого начался отек легких из-за пневмонии.

"Дело шло на минуты: довезли на кислороде, по прибытию в больницу малыш сразу был заинтубирован и переведен на аппаратную вентиляцию легких. Борьба за жизнь продолжается", - говорится в сообщении.

Важно отметить, что не все водители уступали дорогу скорой, украинских водителей призывают пропускать спецтранспорт.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

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