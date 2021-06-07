Киевлянин ехал в больницу и по дороге влетел в отбойник
По предварительной информации, водитель ехал в больницу с подозрением на воспаление аппендицита, сообщает dtp.kiev.ua.
В больницу его доставила уже скорая. К счастью, водитель не получил серьезных травм.
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Медики пытались экстренно доставить в больницу умирающего 3-летнего ребенка, у которого начался отек легких из-за пневмонии.
"Дело шло на минуты: довезли на кислороде, по прибытию в больницу малыш сразу был заинтубирован и переведен на аппаратную вентиляцию легких. Борьба за жизнь продолжается", - говорится в сообщении.
Важно отметить, что не все водители уступали дорогу скорой, украинских водителей призывают пропускать спецтранспорт.
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