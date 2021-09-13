В новой программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой советник заместителя главы КГГА Алексей Тихонов рассказал о потребности в создании городской инфраструктуры с велодорожками.

«Город должен создавать удобную инфраструктуру с велодорожками, помимо этого у нас сейчас город активно занимается освобождением велополос, на которых регулярно кто-то паркуется и их сейчас очень неплохо эвакуируют и выписывают им штрафы. Это разгрузит немножко центр, и если люди будут знать, что за парковку на велополосе у них будут забирать авто, то не будут там парковаться и станет проще ездить», - сообщил он.

Тихонов сказал, что даже один припаркованный автомобиль на протяжение всей дороги создает очень серьезную опасность для велосипедиста. Потому что когда он едет по велодорожке, подтвердил он, ему надо объехать авто, для этого он выезжает на полосу для автомобилей и в этот момент он создает ситуацию опасную для себя и для водителя, который рядом едет.

«А если машины на велодорожке стоят припаркованные с постоянной регулярностью, то велосипедист не может ехать по ней, он вынужден выехать на полосу для автомобилей. Поэтому город должен создавать велоинфраструктуру и создавать такие условия, при которых каждый водитель, прежде чем запарковаться на этой инфраструктуре, очень сильно задумается, потому что для него в итоге это будет сильно дорого стоить», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Антонова, что парковочная разметка работает только тогда, когда люди не нарушают правила.

Также ранее для Politeka Антонов рассказывал, что люди сами перебегают проспект Победы прямо у подземного перехода.



