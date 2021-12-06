Восемь пожарных машин и более трех десятков спасателей слетелись на масштабное ЧП в Киеве. В Сети появились пугающие кадры с места происшествия.

Так, в ночь с 5 на 6 декабря горел рынок Оболонь на ул. Героев Днепра в Киеве. Вызов на линию "101" поступил в 22.43. Огонь охватил несколько киосков, затем перекинулся на двухэтажное здание. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Сети появились кадры ЧП - красное зарево было видно на многие километры вокруг.

В 23:38 пожар локализовали, а в 00:03 полностью потушили. В результате, пламя уничтожило 8 торговых павильонов. 22 киоска бойцам ГСЧС удалось спасти.



К счастью, жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранительные органы.

Украинцы в Сети выдвигают свои версии ночного ЧП:

"Несколько лет назад так же горел…"

"Ну а как иначе убрать рынок"

"Уже подобный случай был в году так в 2013-2014, избавиться хочет кто-то"

"Он уже горел, меняли и перестраивали все, опять двадцать пять, там у торгашей холодильников и кондишинов до чёртиков, вот и замыкает, если не подпал, конечно"

"Я делаю ставку на то, что кто-то снова обогреватель или что-то подобное не отключил"

"Пожарники молодцы, жаль только, что люди потеряли все в пожаре. Надеюсь охрана рынка вовремя вызвала пожарников и не звонила хозяевам "что делать" как всегда. Судя по фото, как всегда нет, или рынок был построен из быстрогорящих материалов за взятки".

Напомним, ЧП в Киеве, огонь охватил четырехэтажное здание: детали и кадры с места события

Как сообщала Politeka, появились кадры и подробности с места трагедии в киевском метро: "Упала под поезд"

Также Politeka писала, что огонь массово охватил автомобили в центре Днепра: кадры происшествия