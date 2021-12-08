В селе Пролески в Киевской области произошло ДТП между легковым автомобилем и грузовиком, в результате столкновения произошел пожар.

7 декабря среди ночи под Киевом произошло серьезное происшествие. В селе Пролески Бориспольского района легковой автомобиль столкнулся с грузовым. Об этом сообщает телеграм-канал "Київ оперативний".

Так, во время столкновения сразу загорелся легковой автомобиль, однако по предварительным данным никто не пострадал. К счастью, как сообщают, водителя успели вовремя спасти от гибели (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Про состояние водителя грузового автомобиля ничего не сообщается, обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Пользователи сетей прокомментировали происшествие: "И снова грузовик", "Вечно эти бензики вспыхивают как спички", "Бензовоз. Грузовики. Сколько можно уже?", "Какой ужас...".

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