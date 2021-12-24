Инцидент произошел на улице Щербаковского в Шевченковском районе столицы сообщает Киев Оперативный.
"Никогда такого не было и вот опять-у маршрутки отпали колеса. Что там по техосмотру?", - говорится в сообщении.
В сети появилось видео инцидента.
К слову, в Киеве снова могут ввести спецпропуска на транспорт - в КГГА рассказали подробности.
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В Киеве подготовили новый порядок работы системы пропусков "Карантин", она будет введена, когда эпидемическая ситуация в городе ухудшится.
"Это техническое решение, которое позволит при исключительной необходимости быстро внедрить такой инструмент. Пока таких планов нет", – заявил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.
Ранее сообщалось, под Киевом за считаные минуты сгорела маршрутка: появилось видео жуткого пожара
Также киевский маршрутчик привлек внимание своим поведением за рулем, видео: "Ситуация уникальная"
Politeka рассказывала, маршрутка с людьми попала в аварию, не всех удалось спасти: фото трагического ДТП.