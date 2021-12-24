24 декабря остановили курсирование ряда рейсов городской электрички – причиной стали технические неполадки, сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".
Так, по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички 7307/7308 и 7315/7316.
О возобновлении движения будет сообщено позже.
В "Киевпастрансе" извинились за временные трудности и неудобства.
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К слову, в Киеве во время движение у транспортного средства отвалилось колесо - появилось видео.
Инцидент произошел на улице Щербаковского в Шевченковском районе столицы.
"Никогда такого не было и вот опять-у маршрутки отпали колеса. Что там по техосмотру?", - говорится в сообщении.
Также в Киеве снова могут ввести спецпропуска на транспорт - в КГГА рассказали подробности.
В Киеве подготовили новый порядок работы системы пропусков "Карантин", она будет введена, когда эпидемическая ситуация в городе ухудшится.
"Это техническое решение, которое позволит при исключительной необходимости быстро внедрить такой инструмент. Пока таких планов нет", – заявил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.
Ранее сообщалось, под Киевом за считаные минуты сгорела маршрутка: появилось видео жуткого пожара
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Politeka рассказывала, маршрутка с людьми попала в аварию, не всех удалось спасти: фото трагического ДТП.