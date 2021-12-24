Вероятно, маршрутка ездила так весь день, сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный».
Водителя маршрутки №511 пассажиры просили закрыть дверь, но тот ответил, что двери не работают.
Тогда пассажиры попросили водителя остановиться и решить проблему - в ответ получили игнор.
Отчаявшиеся люди пытались закрывать дверь собственными силами.
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"Видимо, водителю максимально наплевать на тех, кого он перевозит, что весь день его никто не смог заменить или починить", - говорится в сообщении.
К слову, в Киеве во время движение у транспортного средства отвалилось колесо - появилось видео.
Инцидент произошел на улице Щербаковского в Шевченковском районе столицы.
"Никогда такого не было и вот опять-у маршрутки отпали колеса. Что там по техосмотру?", - говорится в сообщении.
В сети появилось видео инцидента.
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