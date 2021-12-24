В Киеве маршрутка возила пассажиров с открытой дверью в мороз - жалобы от пассажиров поступали утром и вечером.

Вероятно, маршрутка ездила так весь день, сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный».

Водителя маршрутки №511 пассажиры просили закрыть дверь, но тот ответил, что двери не работают.

Тогда пассажиры попросили водителя остановиться и решить проблему - в ответ получили игнор.

Отчаявшиеся люди пытались закрывать дверь собственными силами.

"Видимо, водителю максимально наплевать на тех, кого он перевозит, что весь день его никто не смог заменить или починить", - говорится в сообщении.

К слову, в Киеве во время движение у транспортного средства отвалилось колесо - появилось видео.

Инцидент произошел на улице Щербаковского в Шевченковском районе столицы.

"Никогда такого не было и вот опять-у маршрутки отпали колеса. Что там по техосмотру?", - говорится в сообщении.

В сети появилось видео инцидента.

Ранее сообщалось, под Киевом за считаные минуты сгорела маршрутка: появилось видео жуткого пожара

Также киевский маршрутчик привлек внимание своим поведением за рулем, видео: "Ситуация уникальная"

Politeka рассказывала, маршрутка с людьми попала в аварию, не всех удалось спасти: фото трагического ДТП.