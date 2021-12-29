Кадры опубликовали в Telegram-канале "Типичный Киев".
Так, Киеве разгуливает волк. Животное увидели в ботаническом саду Гришка на Печерске.
"Неизвестно, что там себе планирует серый, поэтому будьте осторожны и воздержитесь от прогулок в этом районе.Природа настолько очистилась, что...", - подписал автор публикацию.
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Ранее под Киевом зафиксировали редкое погодное явление - кристаллическую изморозь, которая образуется преимущественно ночью без облачного неба.
Отмечается, что кристаллическая изморозь – это белый осадок, состоящий из мелких кристаллов льда из тонкой структуры.
"Во время оседания на ветвях деревьев и проволоках выглядит как пушистые гирлянды, которые легко осыпаются во время встряхивания", – сказано в сообщении.
Чаще она образуется при температуре воздуха от минус 10 до минус 25, но может образовываться из-за более низкой или более высокой температуры.
Напомним, что «Омикрон» уже в Киеве, экстренное предупреждение: "Этот вирус обладает...".
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