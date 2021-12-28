В Киеве впервые зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон» - в КГГА сообщили подробности.

В КГГА добавили, что по словам медиков, пациенты болеют в легкой форме.

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон. Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм Дельта. По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - написал на своей странице в Фейсбук первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 28 декабря в Киеве зафиксировано 475 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 219 случаев больше, чем 27 декабря (256 случаев коронавируса).

В столице с начала пендемии подтвержден 328 381 случай COVID-19.

В Киевской области зафиксировано 184 593 случая COVID-19 (126 новых случаев за сутки).

Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.

Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.

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