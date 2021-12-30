Родителей в Киеве предупредили об опасности на горках - стало известно, где следует быть внимательней.

Как пишет telegram-канал «Киев Сейчас», на Русановке в районе горки «Кораблик» торчат болты.

Местные говорят, там часто катаются дети, поэтому родителям стоит быть внимательней .

"На Русановке в районе горки «Кораблик» торчат болты, и там же катаются дети. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.

Ранее жителей Киева предупредили об опасном хищнике, которого заметили в одном из районов столицы.

Так, Киеве разгуливает волк. Животное увидели в ботаническом саду Гришка на Печерске.

"Неизвестно, что там себе планирует серый, поэтому будьте осторожны и воздержитесь от прогулок в этом районе.Природа настолько очистилась, что...", - подписал автор публикацию.

Напомним, что «Омикрон» уже в Киеве, экстренное предупреждение: "Этот вирус обладает...".

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