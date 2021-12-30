Также известно, что за сутки зафиксированы 16 смертей от ковида: 11 женщин от 65 до 82 лет и 5 мужчин от 56 до 82 лет.
За все время эпидемии от коронавируса умерли 8 168 киевлян.
Больше всего случаев заболевания за прошлые сутки зафиксировали в таких районах: Деснянском (280), Дарницком (189) и Святошинском (150).
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Ранее сообщалось, что Родителей в Киеве предупредили об опасности на горках - стало известно, где следует быть внимательней.
Как пишет telegram-канал «Киев Сейчас», на Русановке в районе горки «Кораблик» торчат болты.
Местные говорят, там часто катаются дети, поэтому родителям стоит быть внимательней.
"На Русановке в районе горки «Кораблик» торчат болты, и там же катаются дети. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.
Напомним, что «Омикрон» уже в Киеве, экстренное предупреждение: "Этот вирус обладает...".
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