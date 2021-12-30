В Киеве за сутки 29 декабря выявили 1 263 новых случая заболевания коронавирусом.

Также известно, что за сутки зафиксированы 16 смертей от ковида: 11 женщин от 65 до 82 лет и 5 мужчин от 56 до 82 лет.

За все время эпидемии от коронавируса умерли 8 168 киевлян.

Больше всего случаев заболевания за прошлые сутки зафиксировали в таких районах: Деснянском (280), Дарницком (189) и Святошинском (150).

Ранее сообщалось, что Родителей в Киеве предупредили об опасности на горках - стало известно, где следует быть внимательней.

Как пишет telegram-канал «Киев Сейчас», на Русановке в районе горки «Кораблик» торчат болты.

Местные говорят, там часто катаются дети, поэтому родителям стоит быть внимательней.

"На Русановке в районе горки «Кораблик» торчат болты, и там же катаются дети. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.

Напомним, что «Омикрон» уже в Киеве, экстренное предупреждение: "Этот вирус обладает...".

Как сообщала Politeka, придется ходить с зонтом: погода на новогодние праздники расстроит киевлян, прогноз

Также Politeka писала, что синоптики рассказали, ждать ли украинцам снега на Новый год 2022 в Киеве.