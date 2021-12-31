Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире «Украина 24».
Так, в столице не планируют продлевать зимние каникулы.
"Нет прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут", - сказал Рубан.
Ранее сообщалось, что родителей в Киеве предупредили об опасности на горках - стало известно, где следует быть внимательней.
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Как пишет telegram-канал «Киев Сейчас», на Русановке в районе горки «Кораблик» торчат болты.
Местные говорят, там часто катаются дети, поэтому родителям стоит быть внимательней .
"На Русановке в районе горки «Кораблик» торчат болты, и там же катаются дети. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.
Напомним, что «Омикрон» уже в Киеве, экстренное предупреждение: "Этот вирус обладает...".
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