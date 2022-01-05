В столице сообщили о заминировании торгового центра - на место ЧП слетелись спасатели.

В Деснянском районе Киева по улице Николая Лаврухина срочно эвакуировали людей из ТРЦ "Район".

Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на полицию Киева.

"Поступил телефонный звонок о минировании ТРЦ. На место выехали сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи. Проводится эвакуация посетителей и персонала ТРЦ. Правоохранители проверяют помещение ТРЦ", – рассказали в полиции.

На месте работают спецслужбы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболонском проспекте водитель легкового автомобиля "BMW" влетел в здание торгового центра.

Так, стало известно, что водитель легкового автомобиля "BMW" влетел на высокой скорости в припаркованные автомобили, после чего и в здание торгово-развлекательного центра "DreamTown" на Оболонском проспекте.

По словам очевидцев, в машине находилось два человека и они оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали сотрудники полиции. О пострадавших не сообщалось.

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