В Деснянском районе Киева по улице Николая Лаврухина срочно эвакуировали людей из ТРЦ "Район".
Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на полицию Киева.
"Поступил телефонный звонок о минировании ТРЦ. На место выехали сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи. Проводится эвакуация посетителей и персонала ТРЦ. Правоохранители проверяют помещение ТРЦ", – рассказали в полиции.
На месте работают спецслужбы.
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Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболонском проспекте водитель легкового автомобиля "BMW" влетел в здание торгового центра.
Так, стало известно, что водитель легкового автомобиля "BMW" влетел на высокой скорости в припаркованные автомобили, после чего и в здание торгово-развлекательного центра "DreamTown" на Оболонском проспекте.
По словам очевидцев, в машине находилось два человека и они оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали сотрудники полиции. О пострадавших не сообщалось.
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