Так, на вход ограничат несколько центральных станций метро, информирует КП «Киевский метрополитен».
7 янвая в случае необходимости, возможно закрытие на вход для пассажиров станций метро «Золотые ворота», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Крещатик» и «Майдан Незалежности».
Ранее сообщалось, что киевлянам рассказали, будет ли продлевать зимние каникулы из-за нового штамма ковида «Омикрон».
Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
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Так, в столице не планируют продлевать зимние каникулы.
"Нет прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут", - сказал Рубан.
Напомним, что погода в ближайшие дни разочарует киевлян, неприятный прогноз: "Ожидаются дожди и +8".
Ранее Politeka сообщала, что погодные качели с осадками добьют украинцев, к чему готовиться: от +11 до -14.
Также Politeka писала, что на Киев надвигается потепление, морозы отступят: синоптики назвали дату.