Так, в Днепровском районе Киева маршрутка протаранила троллейбус, сообщает dtp.kiev.ua
Авария произошла на перекрестке ул. Гната Хоткевича и проспекта Юрия Гагарина.
На место вызвали полицию для установления обстоятельств аварии.
По словам свидетелей, в результате ДТП никто не пострадал.
Подробности выясняются.
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Оба транспортных средства значительно повреждены.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Набережном шоссе произошло серьезное ДТП - авто перевернулось на крышу.
Авария произошла между мостом Метро и Почтовой площадью.
На место ДТП оперативно прибыли сотрудники полиции. О пострадавших информации нет.
"Серьёзное ДТП с опрокидыванием в Киеве на Набережной в сторону Почтовой. Движение парализовано. Полиция на месте. О пострадавших не известно. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.