В Киеве маршрутка на полном ходу влетела в троллейбус - в сети появились подробности ДТП.

Так, в Днепровском районе Киева маршрутка протаранила троллейбус, сообщает dtp.kiev.ua

Авария произошла на перекрестке ул. Гната Хоткевича и проспекта Юрия Гагарина.

На место вызвали полицию для установления обстоятельств аварии.

По словам свидетелей, в результате ДТП никто не пострадал.

Подробности выясняются.

Оба транспортных средства значительно повреждены.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Набережном шоссе произошло серьезное ДТП - авто перевернулось на крышу.

Авария произошла между мостом Метро и Почтовой площадью.

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники полиции. О пострадавших информации нет.

"Серьёзное ДТП с опрокидыванием в Киеве на Набережной в сторону Почтовой. Движение парализовано. Полиция на месте. О пострадавших не известно. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.



Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.