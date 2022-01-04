В Киеве на Набережном шоссе произошло серьезное ДТП - авто перевернулось на крышу.

Как сообщается в телеграм-канале dtp.kiev.ua, авария произошла между мостом Метро и Почтовой площадью.

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники полиции. О пострадавших информации нет.

"Серьёзное ДТП с опрокидыванием в Киеве на Набережной в сторону Почтовой. Движение парализовано. Полиция на месте. О пострадавших не известно. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в Киеве на Осокорках авто на большой скорости сбило девушку на пешеходном переходе.

На кадрах видно, что девушка специально пошла на пешеходный переход, чтобы перейти дорогу. Однако была сбита проезжавшим на высокой скорости авто сразу после того, как начала идти по пешеходному переходу. Удар был такой силы, что ее отбросило на обочину и она пролетела около 15 метров.



Сразу после ДТП водитель остановился неподалеку от места аварии и позвонил друзьям, а затем скрылся с места аварии. Вскоре он все-таки вернулся и дал показания полицейским.

Напомним, что киевские школьники вскоре уйдут на зимние каникулы.

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