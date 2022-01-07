В Киеве на Сочельник произошла серьезная авария на улице Электриков - появились подробности.

Водитель такси Renault во время разворота не заметил на встречке Volkswagen.

В результате столкновения водитель такси и пассажир получили травмы.

Все подробности аварии выясняются. На месте работали сотрудники полиции и медики скорой.

Ранее сообщалось, что в Киеве маршрутка на полном ходу влетела в троллейбус - в сети появились подробности ДТП.

Так, в Днепровском районе Киева маршрутка протаранила троллейбус.

Авария произошла на перекрестке ул. Гната Хоткевича и проспекта Юрия Гагарина.

На место вызвали полицию для установления обстоятельств аварии.

По словам свидетелей, в результате ДТП никто не пострадал.

Подробности выясняются.

Оба транспортных средства значительно повреждены.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.