Водитель такси Renault во время разворота не заметил на встречке Volkswagen.
В результате столкновения водитель такси и пассажир получили травмы.
Все подробности аварии выясняются. На месте работали сотрудники полиции и медики скорой.
Ранее сообщалось, что в Киеве маршрутка на полном ходу влетела в троллейбус - в сети появились подробности ДТП.
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Так, в Днепровском районе Киева маршрутка протаранила троллейбус.
Авария произошла на перекрестке ул. Гната Хоткевича и проспекта Юрия Гагарина.
На место вызвали полицию для установления обстоятельств аварии.
По словам свидетелей, в результате ДТП никто не пострадал.
Подробности выясняются.
Оба транспортных средства значительно повреждены.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.