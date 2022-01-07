Операция по транспортировке прошла в Вышгороде на стадионе школы "Созвездие" в четверг, 6 января.
Девушка нуждалась в немедленной госпитализации и ее необходимо было быстро доставить в Киевскую областную клиническую больницу.
Полицейские Вышгородщины помогли в транспортировке девушки в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что маршрутка на полном ходу влетела в троллейбус: кадры аварии в Киеве.
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Так, в Днепровском районе Киева маршрутка протаранила троллейбус.
Авария произошла на перекрестке ул. Гната Хоткевича и проспекта Юрия Гагарина.
На место вызвали полицию для установления обстоятельств аварии.
По словам свидетелей, в результате ДТП никто не пострадал.
Подробности выясняются.
Оба транспортных средства значительно повреждены.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.