В Киеве автомобиль такси попал в аварию - машина с водителем и пассажирами внутри загорелась.

В Днепровском районе Киева такси снесло забор и загорелось после ДТП, сообщает dtp.kiev.ua

Предварительно установлено, что таксист потерял управление, в результате чего вылетел с дороги, проехал десятки метров по пешеходной зоне.

После чего врезался в забор - из-за сильного удара начался пожар.

Пассажиров спасли очевидцы.

На месте работали патрули, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Сочельник произошла серьезная авария на улице Электриков - появились подробности.

Водитель такси Renault во время разворота не заметил на встречке Volkswagen.

В результате столкновения водитель такси и пассажир получили травмы.

Все подробности аварии выясняются. На месте работали сотрудники полиции и медики скорой.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.