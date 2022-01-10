Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве в Facebook, спасателям удалось установить, что после столкновения одна из машин загорелась.
Авария произошла 9 января на Столичном шоссе в Голосеевском районе столицы. В аварии пострадал ребенок, который находился во второй машине вместе с семьей. Мальчика госпитализировали в больницу.
Во время ликвидации пожара обнаружили тело водителя автомобиля, которое деблокировали с помощью гидравлического инструмента.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Ранее сообщалось, что В Киеве на Сочельник произошла серьезная авария на улице Электриков - появились подробности.
Водитель такси Renault во время разворота не заметил на встречке Volkswagen.
В результате столкновения водитель такси и пассажир получили травмы.
Все подробности аварии выясняются. На месте работали сотрудники полиции и медики скорой.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.