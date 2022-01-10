В Киеве ночью в Деснянском районе из горящей квартиры на 7 этаже выбросился мужчина.

В четыре ночи загорелась квартира на седьмом этаже. Прибывшие спасатели обнаружили под окнами горевшей квартиры тело 50-летнего мужчины, говорится в сюжете ТСН.

Выяснилось, что погибший снимал одну из комнат загоревшейся квартиры, в другой комнате жила семья.

Соседка мужчины рассказала, что они поругалась, потому что тот выпивал и громко слушал музыку.

Женщина проснулась, когда соседи начали стучать в дверь - комната погибшего выгорела дотла.

Соседка уверена, что мужчина выпрыгнул сам, чтобы спастись от пожара.

Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль такси попал в аварию - машина с водителем и пассажирами внутри загорелась.

В Днепровском районе Киева такси снесло забор и загорелось после ДТП.

Предварительно установлено, что таксист потерял управление, в результате чего вылетел с дороги, проехал десятки метров по пешеходной зоне.

После чего врезался в забор - из-за сильного удара начался пожар. Пассажиров спасли очевидцы.

На месте работали патрули, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.