В Днепровском районе мужчина переходил дорогу по переходу в то время, как водитель легковушки пытался тормозить, чтобы пропустить его.
К сожалению, авто снесло человека на переходе. О состоянии пострадавшего на данный момент ничего не известно.
Момент наезда попал на видео.
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Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль такси попал в аварию - машина с водителем и пассажирами внутри загорелась.
В Днепровском районе Киева такси снесло забор и загорелось после ДТП.
Предварительно установлено, что таксист потерял управление, в результате чего вылетел с дороги, проехал десятки метров по пешеходной зоне.
После чего врезался в забор - из-за сильного удара начался пожар.
Пассажиров спасли очевидцы.
На месте работали патрули, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.