В Киеве автомобиль сбил на пешеходном переходе человека из-за гололедицы на дороге.

В Днепровском районе мужчина переходил дорогу по переходу в то время, как водитель легковушки пытался тормозить, чтобы пропустить его.

К сожалению, авто снесло человека на переходе. О состоянии пострадавшего на данный момент ничего не известно.

Момент наезда попал на видео.

Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль такси попал в аварию - машина с водителем и пассажирами внутри загорелась.

В Днепровском районе Киева такси снесло забор и загорелось после ДТП.

Предварительно установлено, что таксист потерял управление, в результате чего вылетел с дороги, проехал десятки метров по пешеходной зоне.

После чего врезался в забор - из-за сильного удара начался пожар.

Пассажиров спасли очевидцы.

На месте работали патрули, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.