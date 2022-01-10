Так, 11 января отменят 8 маршрутов городской электрички, сообщил «Киевпастранс».

Уточняется, что рейсы отменяют по техническим причинам.

Известно, что 10 января отменили такие рейсы:

№7416, 7423, 7424, 7431 вечером.

11 января будут отменены рейсы:

№7307,7308,7315,7316 – утром,

№7416,7423,7424,7431 – вечером.

Ранее в Киеве маршрутка на полном ходу влетела в троллейбус - в сети появились подробности ДТП.

Так, в Днепровском районе Киева маршрутка протаранила троллейбус.

Авария произошла на перекрестке ул. Гната Хоткевича и проспекта Юрия Гагарина.

На место вызвали полицию для установления обстоятельств аварии.

По словам свидетелей, в результате ДТП никто не пострадал.

Подробности выясняются.

Оба транспортных средства значительно повреждены.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.