Так, 11 января отменят 8 маршрутов городской электрички, сообщил «Киевпастранс».
Уточняется, что рейсы отменяют по техническим причинам.
Известно, что 10 января отменили такие рейсы:
№7416, 7423, 7424, 7431 вечером.
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11 января будут отменены рейсы:
№7307,7308,7315,7316 – утром,
№7416,7423,7424,7431 – вечером.
Ранее в Киеве маршрутка на полном ходу влетела в троллейбус - в сети появились подробности ДТП.
Так, в Днепровском районе Киева маршрутка протаранила троллейбус.
Авария произошла на перекрестке ул. Гната Хоткевича и проспекта Юрия Гагарина.
На место вызвали полицию для установления обстоятельств аварии.
По словам свидетелей, в результате ДТП никто не пострадал.
Подробности выясняются.
Оба транспортных средства значительно повреждены.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.