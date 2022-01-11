Инцидент произошел утром во вторник, 11 января, на проспекте Победы у центрального ЗАГСа, передает "Киев Оперативный". Четверо молодчиков, завидев хорошо одетого мужчину решили его ограбить. Потерпевшим оказался известный журналист Куликов.

"Один ударил потерпевшего, начали угрожать. Мужчина отдал им свои деньги, но им этого было мало и они еще выбили из него пин-код от банковской карты (и саму карту), а впоследствии еще и насильно забрали мобильный телефон", - говорится в сообщении.

64-летний Куликов обратился в Шевченковское управление полиции и через некоторое время правоохранители задержали двух подозреваемых. Оба 1998 года рождения. Что еще с двумя речи не идет.

Украинцы бурно комментируют происшествие:

"вот это уникумы, надо еще больше камер по городу повешать, чтобы ни у кого даже мысли не было кого-то бить и грабить"

"а был бы потерпевшим не мажор из ящика, а работяга – хрен бы кто их искал"

"А кто Вам сказал, что Куликов мажор?) Простой медийщик, так известен, но при чем здесь слово мажор)"

"Мда... что сказать, понаприезжало всякого хлама сюда"

"Такие молодые, а уже потеряны для общества 🤦🏻‍♂️"

"Отпустят под домашний арест"

"Лет по десять "дать", чтобы имели занятия!"

"Молодцы спецы, а то гонят полиция плохая"

Напомним, что охранник помог вору ограбить покупателя в Киеве: момент попал на камеру

Как сообщала Politeka, киевлянка самостоятельно задержала вора: раскрыты детали смелого поступка

Также Politeka писала, что победителя шоу "Маска" Melovin'а ограбили посреди улицы: "Капец..."