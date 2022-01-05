В столице женщина сумела дать отпор разбойнику - в полиции раскрыли детали смелого поступка.

Как сообщили в пресс-служба столичной Нацполиции в среду, 5 января, женщина увидела, как между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

Один из них начал избивать "друга" ногами, потом похитил телефон, водительское удостоверение, ключи от квартиры и пытался убежать.

Женщина быстро среагировала, применив к нападающему газовый баллончик и удерживала обидчика до приезда полиции.

25-летнего злоумышленника задержали.

Ранее сообщалось, что 1 января неизвестные избили и ограбили курьера - жестокая драка произошла под общежитием КНТЭУ на Лесном массиве.

Вечером 1 января на курьера напали возле здания общежития. Его затащили в какой-то местный кабак, где забрали все вещи и документы. Требовали 30 тысяч гривен.

Курьеру удалось сбежать. На данный момент он лежит в реанимации в тяжелом состоянии, со сломанными ребрами и разрывом селезенки. Правоохранители начали поиски подозреваемых. С информацией просят обращаться на горячую линию.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.