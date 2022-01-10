В Киеве в одном из супермаркетов охранник помог вору открыть камеру хранения, сообщает "Киев Оперативный".
По словам пострадавших, они положили вещи в камеру хранения в магазине, когда вернулись обнаружили, что вещей внутри нет.
По камерам видеонаблюдения видно, что охранник открыл ячейку неизвестному мужчине, а тот вытащил содержимое.
"Кстати, после всего охрана еще и позволила себе общаться некорректно. Может кто узнает этого любителя чужого?" – написали пострадавшие.
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Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева, на перекрестке улиц Ахматовой и Драгоманова, напали на женщину.
Женщина отвлеклась на ребенка, когда два мужчины украли у нее телефон.
К счастью, киевлянка вовремя заметила кражу и ей удалось вернуть свой телефон.
Воры разбежались в разные стороны, но женщине удалось сделать несколько фотографий грабителей.
Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.
Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.
Также Politeka писала, что в Киеве малолетний покупатель избил охранника в магазине, видео.