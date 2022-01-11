Как сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный", ДТП произошло сегодня, 11 января.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Науки.
"На проспекте Науки произошла масштабная авария с участием сразу 5 автомобилей. Пока не понятно, как именно это произошло. Известно лишь, что к счастью, никто не пострадал. Лучше этот участок дороги обходить - будет пробка", - говорится в сообщении.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
"Не понимаю, что со мной": финалист "Холостячки" с Мишиной Тригубенко пожаловался на свое состояние
Отвергнутый «Холостячкой» Огневич Тарапата всколыхнул откровением: «Я все еще…»
"Будем с вами видеться реже": Ольга Мартыновская огорошила своих поклонников
Инфляционный шок: в Украине хотят ввести "продуктовые чеки", первые подробности
По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль такси попал в аварию - машина с водителем и пассажирами внутри загорелась.
В Днепровском районе Киева такси снесло забор и загорелось после ДТП.
Предварительно установлено, что таксист потерял управление, в результате чего вылетел с дороги, проехал десятки метров по пешеходной зоне.
После чего врезался в забор - из-за сильного удара начался пожар.
Пассажиров спасли очевидцы.
На месте работали патрули, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.