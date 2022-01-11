Так, столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz Axor, сообщает Патрульная полиция Киевской области.
Авария случилась около 13 часов 11 января вблизи поселка Саливонки.
По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.
На кадрах, публикованных в сети видно, что, вероятно, микроавтобус въехал в бок грузовика.
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Передняя часть повреждена - у фуры разбита задняя часть кузова.
К слову, в Голосеевском районе Киева произошла масштабная авария - столкнулись пять машин.
ДТП произошло сегодня, 11 января.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Науки.
"На проспекте Науки произошла масштабная авария с участием сразу 5 автомобилей. Пока не понятно, как именно это произошло. Известно лишь, что к счастью, никто не пострадал. Лучше этот участок дороги обходить - будет пробка", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.