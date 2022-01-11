На трессе Киев–Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием габаритных автомобилей.

Так, столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz Axor, сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Авария случилась около 13 часов 11 января вблизи поселка Саливонки.

По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.

На кадрах, публикованных в сети видно, что, вероятно, микроавтобус въехал в бок грузовика.

Передняя часть повреждена - у фуры разбита задняя часть кузова.

К слову, в Голосеевском районе Киева произошла масштабная авария - столкнулись пять машин.

ДТП произошло сегодня, 11 января.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Науки.

"На проспекте Науки произошла масштабная авария с участием сразу 5 автомобилей. Пока не понятно, как именно это произошло. Известно лишь, что к счастью, никто не пострадал. Лучше этот участок дороги обходить - будет пробка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.