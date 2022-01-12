В Киевской области мужчина приревновал и забил до смерти беременную жену.

В поселке Барышевка 30-летний пьяный мужчина поссорился с женой и избил ее до смерти.

О происшествии в полицию сообщили медики, констатировавшие смерть потерпевшей.

В тот вечер 30-летний мужчина пришел домой пьяный и начал оскорблять свою 34-летнюю жену.

Между ними возникла ссора, в результате которой мужчина нанес множество ударов кулаками по голове жене.

Остановился обидчик, когда заметил, что она не дышит.

Ранее сообщалось, что в Киеве ночью в Деснянском районе из горящей квартиры на 7 этаже выбросился мужчина.

В четыре ночи загорелась квартира на седьмом этаже. Прибывшие спасатели обнаружили под окнами горевшей квартиры тело 50-летнего мужчины.

Выяснилось, что погибший снимал одну из комнат загоревшейся квартиры, в другой комнате жила семья.

Соседка мужчины рассказала, что они поругалась, потому что тот выпивал и громко слушал музыку.

Женщина проснулась, когда соседи начали стучать в дверь - комната погибшего выгорела дотла.

Соседка уверена, что мужчина выпрыгнул сам, чтобы спастись от пожара.

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