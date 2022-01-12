В селе Мирное 11 января столкнулись легковой автомобиль и самосвал, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
По предварительным данным, водитель самосвала Камаз не уступил дорогу легковому авто Volkswagen Passat.
36-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия.
По данному факту сотрудниками следственного управления полиции Киевской оласти возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
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Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что на трессе Киев–Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием габаритных автомобилей.
Так, столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz Axor, сообщает Патрульная полиция Киевской области.
Авария случилась около 13 часов 11 января вблизи поселка Саливонки.
По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.
На кадрах, публикованных в сети видно, что, вероятно, микроавтобус въехал в бок грузовика.
Передняя часть повреждена - у фуры разбита задняя часть кузова.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.