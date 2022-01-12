В Киевской области столкнулись легковой автомобиль и самосвал - появились детали трагедии.

В селе Мирное 11 января столкнулись легковой автомобиль и самосвал, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По предварительным данным, водитель самосвала Камаз не уступил дорогу легковому авто Volkswagen Passat.

36-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия.

По данному факту сотрудниками следственного управления полиции Киевской оласти возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что на трессе Киев–Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием габаритных автомобилей.

Так, столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz Axor, сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Авария случилась около 13 часов 11 января вблизи поселка Саливонки.

По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.

На кадрах, публикованных в сети видно, что, вероятно, микроавтобус въехал в бок грузовика.

Передняя часть повреждена - у фуры разбита задняя часть кузова.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.