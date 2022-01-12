В Оболонском районе Киева девушка за рулем вылетела на отбойник посреди дороги.

Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда. По словам очевидцев, девушка за рулем Toyota просто заехала на отбойник посреди дороги, сообщает dtp.kiev.ua

"Гордо задрала нос вверх "автивка" в Киеве на героев Сталинграда, элитный район Оболонь. "Славимо" ее", - сообщает автор.

Все подробности ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киевской области столкнулись легковой автомобиль и самосвал - появились детали трагедии.

В селе Мирное 11 января столкнулись легковой автомобиль и самосвал, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По предварительным данным, водитель самосвала Камаз не уступил дорогу легковому авто Volkswagen Passat.

36-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия.

По данному факту сотрудниками следственного управления полиции Киевской оласти возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.