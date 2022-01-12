Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда. По словам очевидцев, девушка за рулем Toyota просто заехала на отбойник посреди дороги, сообщает dtp.kiev.ua
"Гордо задрала нос вверх "автивка" в Киеве на героев Сталинграда, элитный район Оболонь. "Славимо" ее", - сообщает автор.
Все подробности ДТП выясняются.
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Ранее сообщалось, что в Киевской области столкнулись легковой автомобиль и самосвал - появились детали трагедии.
В селе Мирное 11 января столкнулись легковой автомобиль и самосвал, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
По предварительным данным, водитель самосвала Камаз не уступил дорогу легковому авто Volkswagen Passat.
36-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия.
По данному факту сотрудниками следственного управления полиции Киевской оласти возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.