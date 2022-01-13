В пресс-службе ГСЧС раскрыли подробности инцидента. Отмечается, что огонь возник в складском помещении недействующего на сегодня завода "Борекс". Его тушат десятки человек.
"Горят неиспользованные автомобильные шины", - говорится в сообщени.
Отмечается, что по состоянию на 8 часов, пламя распространилось на территории площадью более 1 тысячи квадратаных метров.
К счастью, жертв и пострадавших нет. Пожарные контролируют ситуацию, борясь с огнем.
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На месте происшествия работают 27 спасателей и 7 единиц техники. Причины и обстоятесльства возгорания расследуют правоохранительные органы.
Очевидцы делятся кадрами пожара в группе "Бородянка" в соцсети Фейсбук.
Ранее мы рассказывали, что ядовитый дым заполонил улицы Львова. Местные жители жаловались в Сети на удушье.
Произошел пожар в цеху по производству мебели. Пламя уничтожилом кровлю здания на площади 200 кв.м, оборудование и сырье для изготовления мебели. Полсотни пожарных боролись с огнем более четырех часов.
До этого мощный пожар вспыхнул в Одесской области на судоремонтном заводе. Загорелась каюта в пришвартованном буксир, оставленном на ремонт.
Напомним, мощный пожар охватил ночной клуб в Киеве, зарево было видно на километры.
Как сообщала Politeka, нефтеперерабатывающий завод полыхает в России, очевидцы делятся кадрами: "А если сейчас все рванет..."
Также Politeka писала, что в Киеве авто вспыхнули прямо на ходу, кадры ЧП.