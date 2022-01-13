Мощный пожар вспыхнул утром в четверг, 13 января, на территории завода в городе Бородянка в Бучанском районе Киевской области.

В пресс-службе ГСЧС раскрыли подробности инцидента. Отмечается, что огонь возник в складском помещении недействующего на сегодня завода "Борекс". Его тушат десятки человек.

"Горят неиспользованные автомобильные шины", - говорится в сообщени.

Отмечается, что по состоянию на 8 часов, пламя распространилось на территории площадью более 1 тысячи квадратаных метров.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Пожарные контролируют ситуацию, борясь с огнем.

На месте происшествия работают 27 спасателей и 7 единиц техники. Причины и обстоятесльства возгорания расследуют правоохранительные органы.

Очевидцы делятся кадрами пожара в группе "Бородянка" в соцсети Фейсбук.

Ранее мы рассказывали, что ядовитый дым заполонил улицы Львова. Местные жители жаловались в Сети на удушье.

Произошел пожар в цеху по производству мебели. Пламя уничтожилом кровлю здания на площади 200 кв.м, оборудование и сырье для изготовления мебели. Полсотни пожарных боролись с огнем более четырех часов.

До этого мощный пожар вспыхнул в Одесской области на судоремонтном заводе. Загорелась каюта в пришвартованном буксир, оставленном на ремонт.

Напомним, мощный пожар охватил ночной клуб в Киеве, зарево было видно на километры.

Как сообщала Politeka, нефтеперерабатывающий завод полыхает в России, очевидцы делятся кадрами: "А если сейчас все рванет..."

Также Politeka писала, что в Киеве авто вспыхнули прямо на ходу, кадры ЧП.