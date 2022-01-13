В Ирпене мужчина в костюме Деда Мороза устроил драку с клиентом.
Выяснилось, что тот не захотел платить за общую фотографию.
"Самодеятельный Дед Мороз, фотографировавшийся с горожанами, подрался с одним из своих клиентов из-за того, что тот не заплатил ему деньги за фото. В результате клиент лишился двух зубов, ему оказывали помощь врачи скорой. А Деда Мороза задержала полиция", – говорится в сообщении.
К слову, в Киеве компания молодых людей устроила опасные развлечение прямо в вагоне метро - на видео виден полупустой вагон в метро, в котором молодой человек держит двери открытыми и высовывается.
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Во время движения поезда они открыли дверь и один парень начал высовывать туда голову.
"Безудержное новогоднее веселье не прекращается. Поддатая компания оленей устроила аттракцион в вагоне метро", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве изменили график работы транспорта в новогоднюю ночь: как будет работать метро и фуникулер.
Как сообщала Politeka, проезд для киевлян взлетит в цене в новогоднюю ночь.
Также Politeka писала, что украинцам объявили новые расценки для билетов на поезда: сколько придется заплатить.