В Подольском районе столицы, мужчина нанес ножевое ранение несовершеннолетнему, сообщает полиция Киева 13 января.
Так, пьяный 47-летний мужчина, начал приставать к компании подростков, а потом набросился на 17-летнего парня.
Злоумышленник ударил юношу ножом в живот, после чего хотел скрыться, но его задержали сотрудники полиции.
Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.
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На основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины мужчина освобожден от отбывания наказания с назначением испытательного срока три года.
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