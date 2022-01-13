В Подольском районе Киева подростка ранили ножом - нападение произошло на Контрактовой площади.

В Подольском районе столицы, мужчина нанес ножевое ранение несовершеннолетнему, сообщает полиция Киева 13 января.

Так, пьяный 47-летний мужчина, начал приставать к компании подростков, а потом набросился на 17-летнего парня.

Злоумышленник ударил юношу ножом в живот, после чего хотел скрыться, но его задержали сотрудники полиции.

Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

На основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины мужчина освобожден от отбывания наказания с назначением испытательного срока три года.

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