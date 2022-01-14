В Киеве пьяный водитель не заметил отбойник, перевернул авто, а затем пытался скрыться с места ДТП.

По словам очевидцев, автомобиль Ford "пошел на таран" отбойника, сообщает Магнолия-ТВ.

В результате чего машина опрокинулась на крышу - оттуда вылез водитель, который выглядел нетрезвым и предпринял попытку скрыться с места ДТП, но был задержан очевидцами.

На место вызвали правоохранителей.

Тест на состояние опьянения показал 1.95 промилле. Причины аварии выясняет полиция.

К слову, в Оболонском районе Киева девушка за рулем вылетела на отбойник посреди дороги.

Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда. По словам очевидцев, девушка за рулем Toyota просто заехала на отбойник посреди дороги.

"Гордо задрала нос вверх "автивка" в Киеве на героев Сталинграда, элитный район Оболонь. "Славимо" ее", - сообщает автор.

Все подробности ДТП выясняются.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.