На столичной Оболони поселилась стая белых лебедей - их заметили местные жители в парке "Наталка".

Фотографии птиц местные опубликовала в Фейсбус Ирина Колесникова.

"Лебединое царство на Оболони в Киеве. Такие красивые, величественные, грациозные, и при этом очень милые и доверчивые. Даже позируют …", - подписала киевлянка фото.

Ранее жителей Киева предупредили об опасном хищнике, которого заметили в одном из районов столицы.

Так, Киеве разгуливает волк. Животное увидели в ботаническом саду Гришка на Печерске.

"Неизвестно, что там себе планирует серый, поэтому будьте осторожны и воздержитесь от прогулок в этом районе.Природа настолько очистилась, что...", - подписал автор публикацию.

Кроме того, под Киевом зафиксировали редкое погодное явление - кристаллическую изморозь, которая образуется преимущественно ночью без облачного неба.

Отмечается, что кристаллическая изморозь – это белый осадок, состоящий из мелких кристаллов льда из тонкой структуры.

Напомним, что опасный хищник гуляет по Киеву, видео: "Воздержитесь от прогулок".

Как сообщала Politeka, родителей предупредили об опасности в Киеве, кадры: "В районе горки торчат...".

Также Politeka писала, что сотни ночных хищников поселились на балконе: жуткие фото с места.