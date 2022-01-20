Так, женщина выгуливала на поводке козу.
Фото разместил Telegram-канал "Киев без цензуры".
Животное не боялось людей и вело себя достаточно спокойно.
"В городе много не только оленей и лосей, но и коз", - говорится в сообщении.
Рядом с женщиной находилось немало людей, но, похоже их животное не в центре Киева не сильно удивило.
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К слову, На столичной Оболони поселилась стая белых лебедей - их заметили местные жители в парке "Наталка".
Фотографии птиц местные опубликовала в Фейсбус Ирина Колесникова.
"Лебединое царство на Оболони в Киеве. Такие красивые, величественные, грациозные, и при этом очень милые и доверчивые. Даже позируют …", - подписала киевлянка фото.
Напомним, что опасный хищник гуляет по Киеву, видео: "Воздержитесь от прогулок".
Как сообщала Politeka, родителей предупредили об опасности в Киеве, кадры: "В районе горки торчат...".
Также Politeka писала, что сотни ночных хищников поселились на балконе: жуткие фото с места.