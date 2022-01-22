Так, Киеве провалился асфальт прямо посреди дороги на Героев Севастополя.
Произошла авария на сетях “Киевводоканала”, передает "Сегодня".
На фото можно увидеть, что участок огорожен.
“Из-за этого произошло подмывание и просадка покрытия. В настоящее время аварийная бригада “Киевводоканала” работает на месте”, – рассказали в “Киевавтодоре”.
Ранее сообщалось, что в Киеве сбили ребенка прямо на пешеходном переходе - появилось видео с места.
Авария произошла 21 января в Коцюбинском прямо на пешеходном переходе, передает "Киев Оперативный".
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Водитель иномарки не заметил мужчину с детьми, которые пытались перейти дорогу по переходу.
Водитель не успел не остановиться и попытался объехать их.
К сожалению, он зацепил маленького ребенка, который от удара упал.
Известно, что, к счастью, ребенок не пострадал.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, что в Киеве провалилась дорога: где люди и авто не могут передвигаться.
Как сообщала Politeka, поход в ресторан закончился для киевлянки выбитыми зубами.
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