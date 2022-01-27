В Киеве на пересечении бульвара Перова с проспектом Алишера Навои столкнулись сразу три автомобиля: Dodge, Mercedes и Dacia, сообщает Magnolia TV.
Сообщается, что микроавтобус Mercedes ехал по прямой в направлении проспектата Маяковского, когда на перекресток выехал автомобиль Dodge. Водитель последнего утверждает, что была уверена в безопасности своего маневра. Но по словам водителя Vito, автомобиль Dodge пытался «проскочить» и во избежание удара он резко повернул руль вправо. В заносе оставил незначительную царапину на автомобиле Dodge и протаранил попутный автомобиль Dacia.
От сильного столкновения микроавтобус отбросило в электроопору, после чего Mercedes и Dacia вылетели на тротуар. К счастью пешеходов в тот момент там не было.
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Тем не менее в результате ДТП есть пострадавшие. Водителя Mercedes зажало в салоне изуродованной машины. Муж самостоятельно выбрался из авто и лег на асфальт до приезда скорой. Медики оказали помощь на месте аварии.
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