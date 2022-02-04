ДТП на проспекте Николая Бажана произошло утром.

Очевидцы сообщили, что автомобиль военных проехал на красный свет светофора.

В результате нарушения ПДД грузовик военных столкнулся с легковушкой.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

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На месте работают медики, правоохранители и спасатели.

О состоянии пострадавших пока нет официальной информации.

Видео момента ДТП опубликовал телеграм-канал "Киев оперативный".

К слову, в Киеве маршрутка на полном ходу влетела в троллейбус - в сети появились подробности ДТП.

Так, в Днепровском районе Киева маршрутка протаранила троллейбус.

Авария произошла на перекрестке ул. Гната Хоткевича и проспекта Юрия Гагарина.

На место вызвали полицию для установления обстоятельств аварии.

По словам свидетелей, в результате ДТП никто не пострадал.

Подробности выясняются.

Оба транспортных средства значительно повреждены.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.