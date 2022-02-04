В Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей - известно о пострадавших.

Как сообщает телеграмм-канал "Киев оператив", водитель Volkswagen, вероятно, не заметил стоящие впереди автомобили и на большой скорости протаранил попутный BMW.

BMW влетел в впередистоящий внедорожник Toyota, BMW отбросило на соседнюю полосу, где ехал микроавтобус Renault.

Водителя BMW забрали медики скорой.

На месте происшествия полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

К слову, в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием военного грузовика - появились детали аварии.

ДТП на проспекте Николая Бажана произошло утром.

Очевидцы сообщили, что автомобиль военных проехал на красный свет светофора.

В результате нарушения ПДД грузовик военных столкнулся с легковушкой.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

На месте работают медики, правоохранители и спасатели.

О состоянии пострадавших пока нет официальной информации.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.