Как сообщили в ГУ ГСЧС в Киевской области, 3 февраля в 21:18 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании магазина.
На место ЧП прибыли дежурные караулы 27-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию спасатели установили, что горит кровля магазина.
В 23:05 возгорание было локализовано и в 00:03 – ликвидировано.
На месте было задействовано 2 машины спецтехники, а также 10 спасателей.
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Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что В Киеве в 9-этажном жилом доме вспыхнул пожар - есть информация о погибших.
Так, 2 февраля около 9 вечера спасателям поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по ул. Смелянской.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве, возгорание возникло в комнате одной из квартир на 4-м этаже.
Во время тушения пожара на полу был обнаружен владелец квартиры. Приехавшие медики констатировали смерть.
Обстоятельства и причины пожара устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, в Киеве пожар в многоэтажке привел к трагическим последствиям, подробности.
Как сообщала Politeka на Киевщине загорелась церковь, появилась информация о последствиях ЧП.
Также Politeka писала, что сразу два пожара в многоэтажках произошли в Киеве за ночь, есть жертвы.