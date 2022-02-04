В Киевской области произошел пожар в магазине - на место ЧП слетелись спасатели.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Киевской области, 3 февраля в 21:18 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании магазина.

На место ЧП прибыли дежурные караулы 27-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию спасатели установили, что горит кровля магазина.

В 23:05 возгорание было локализовано и в 00:03 – ликвидировано.

На месте было задействовано 2 машины спецтехники, а также 10 спасателей.

Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что В Киеве в 9-этажном жилом доме вспыхнул пожар - есть информация о погибших.

Так, 2 февраля около 9 вечера спасателям поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по ул. Смелянской.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве, возгорание возникло в комнате одной из квартир на 4-м этаже.

Во время тушения пожара на полу был обнаружен владелец квартиры. Приехавшие медики констатировали смерть.

Обстоятельства и причины пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в Киеве пожар в многоэтажке привел к трагическим последствиям, подробности.

Как сообщала Politeka на Киевщине загорелась церковь, появилась информация о последствиях ЧП.

Также Politeka писала, что сразу два пожара в многоэтажках произошли в Киеве за ночь, есть жертвы.