Как говорится в сообщении Бучанского городского совета, рыбак угостил своим уловом дикую лису, которая наблюдала за ловлей рыбы.
"Вкусная рыбалка, если окуни клюют", — говорится в сообщении.
К слову, в центре Киева женщина выгуливала животное, которое редко встретишь в городе.
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Так, женщина выгуливала на поводке козу.
Животное не боялось людей и вело себя достаточно спокойно.
"В городе много не только оленей и лосей, но и коз", - говорится в сообщении.
Рядом с женщиной находилось немало людей, но, похоже их животное не в центре Киева не сильно удивило.
Кроме того, на столичной Оболони поселилась стая белых лебедей - их заметили местные жители в парке "Наталка".
Фотографии птиц местные опубликовала в Фейсбус Ирина Колесникова.
"Лебединое царство на Оболони в Киеве. Такие красивые, величественные, грациозные, и при этом очень милые и доверчивые. Даже позируют …", - подписала киевлянка фото.
Напомним, что опасный хищник гуляет по Киеву, видео: "Воздержитесь от прогулок".
Как сообщала Politeka, родителей предупредили об опасности в Киеве, кадры: "В районе горки торчат...".
Также Politeka писала, что сотни ночных хищников поселились на балконе: жуткие фото с места.