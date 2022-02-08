Как сообщила полиция Киева 8 февраля, в Шевченковском районе женщина кричала прохожим, что в ее кармане лежит граната, которую она хочет взорвать.
В течение нескольких минут на место ЧП прибыла следственно-оперативная группа и полиция.
Киевлянку задержали и провели обыск. Ни гранаты, ни взрывоопасных веществ, правоохранительные органы не обнаружили.
За ложные показания женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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Ранее сообщалось, что в столице сообщили о заминировании торгового центра - на место ЧП слетелись спасатели.
В Деснянском районе Киева по улице Николая Лаврухина срочно эвакуировали людей из ТРЦ "Район".
"Поступил телефонный звонок о минировании ТРЦ. На место выехали сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи. Проводится эвакуация посетителей и персонала ТРЦ. Правоохранители проверяют помещение ТРЦ", – рассказали в полиции.
На месте работали спецслужбы.
Напомним, в Киеве пожар в многоэтажке привел к трагическим последствиям, подробности.
Как сообщала Politeka на Киевщине загорелась церковь, появилась информация о последствиях ЧП.
Также Politeka писала, что сразу два пожара в многоэтажках произошли в Киеве за ночь, есть жертвы.