В Киеве вспыхнул пожар в жилом 16-этажном доме - есть информация о жертвах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, около пяти утра вспыхнул пожар в 16-этажке на улице Маршала Тимошенко.

Возгорание произошло в квартире на 7-м этаже.

Спасатели эвакуировали 10 человек и обнаружили тело погибшего - мужчина находился в ванной комнате.

Причины возникновения пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются.

К слову, в самом центре Киева на Майдане Независимости женщина угрожала себя взорвать.

Как сообщила полиция Киева 8 февраля, в Шевченковском районе женщина кричала прохожим, что в ее кармане лежит граната, которую она хочет взорвать.

В течение нескольких минут на место ЧП прибыла следственно-оперативная группа и полиция.

Киевлянку задержали и провели обыск. Ни гранаты, ни взрывоопасных веществ, правоохранительные органы не обнаружили.

За ложные показания женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве пожар в многоэтажке привел к трагическим последствиям, подробности.

Как сообщала Politeka на Киевщине загорелась церковь, появилась информация о последствиях ЧП.

Также Politeka писала, что сразу два пожара в многоэтажках произошли в Киеве за ночь, есть жертвы.