Река Лыбидь страдает от загрязнения отходами вблизи улицы Антоновича, сообщает на Telegram-канал "Типовой Киев".
"Вот вам немного фото реки Лыбидь близ улицы Антоновича. Хотя там уже скоро мусора будет больше, чем самой реки", – пишут авторы публикации.
Мусор плавает в самой реке, он находится и на берегу, также видно дорожку бытовых и пластиковых отходов.
К слову, в Киеве на месте бомбоубежища находятся кучи мусора - появилось фото укрытия.
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Так, на Половецкой 25-27 в Киеве находится бомбоубежище.
На месте укрытия видно разваленные стены, там нет санузла и вентиляции. В сети утверждают, что в таком состоянии большинство укрытий в столице.
"Сейчас все укрытия по Киеву имеют примерно такое состояние или хуже. Ранее такие укрытия считались 5 степени защиты, здесь была принудительная вентиляция, санузлы, условия для пребывания в течение нескольких суток", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве пожар в многоэтажке привел к трагическим последствиям, подробности.
Как сообщала Politeka на Киевщине загорелась церковь, появилась информация о последствиях ЧП.
Также Politeka писала, что сразу два пожара в многоэтажках произошли в Киеве за ночь, есть жертвы.