Инцидент произошел на улице Пимоненко, 3, пишет "Киев Оперативный". Хулиган попал на камеру видеонаблюдения, установленную в подъезде.
Отмечается, мужчина краны похитить не пытался, вероятно, что он в такой способ хотел затопить дом.
Жильцам пришлось вычерпывать около 70 литров воды из подъезда.
Видео можно увидеть здесь.
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К слову, в самом центре Киева на Майдане Независимости женщина угрожала себя взорвать.
Как сообщила полиция Киева 8 февраля, в Шевченковском районе женщина кричала прохожим, что в ее кармане лежит граната, которую она хочет взорвать.
В течение нескольких минут на место ЧП прибыла следственно-оперативная группа и полиция.
Киевлянку задержали и провели обыск. Ни гранаты, ни взрывоопасных веществ, правоохранительные органы не обнаружили.
За ложные показания женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве пожар в многоэтажке привел к трагическим последствиям, подробности.
Как сообщала Politeka на Киевщине загорелась церковь, появилась информация о последствиях ЧП.
Также Politeka писала, что сразу два пожара в многоэтажках произошли в Киеве за ночь, есть жертвы.