В Шевченковском районе Киева мужчина в жилом доме срывал пожарные краны - злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения.

Инцидент произошел на улице Пимоненко, 3, пишет "Киев Оперативный". Хулиган попал на камеру видеонаблюдения, установленную в подъезде.

Отмечается, мужчина краны похитить не пытался, вероятно, что он в такой способ хотел затопить дом.

Жильцам пришлось вычерпывать около 70 литров воды из подъезда.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, в самом центре Киева на Майдане Независимости женщина угрожала себя взорвать.

Как сообщила полиция Киева 8 февраля, в Шевченковском районе женщина кричала прохожим, что в ее кармане лежит граната, которую она хочет взорвать.

В течение нескольких минут на место ЧП прибыла следственно-оперативная группа и полиция.

Киевлянку задержали и провели обыск. Ни гранаты, ни взрывоопасных веществ, правоохранительные органы не обнаружили.

За ложные показания женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве пожар в многоэтажке привел к трагическим последствиям, подробности.

Как сообщала Politeka на Киевщине загорелась церковь, появилась информация о последствиях ЧП.

Также Politeka писала, что сразу два пожара в многоэтажках произошли в Киеве за ночь, есть жертвы.