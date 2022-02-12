В Киеве молодую пару сбила машина прямо на регулируемом пешеходном переходе.

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы, сообщает Telegram-канал Dtp.kiev.ua.

Водитель автомобиля Skoda совершил наезд на двух человек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

По словам водителя, он "не разминулся" с молодой парой на улице Вацлава Гавела.

Позже Telegram-канал сообщил - водитель рассказал правоохранителям, что не обратил внимание на цвет светофора.

К счастью, пешеходы не пострадали.

На водителя полицейские составили административный протокол.

Как уже сообщала Politeka, в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием военного грузовика - появились детали аварии.

ДТП на проспекте Николая Бажана произошло утром.

Очевидцы сообщили, что автомобиль военных проехал на красный свет светофора. В результате нарушения ПДД грузовик военных столкнулся с легковушкой. По предварительной информации, есть пострадавшие.

На месте работали медики, правоохранители и спасатели. О состоянии пострадавших пока нет официальной информации.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.