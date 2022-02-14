В Святошинском районе Киева произошел взрыв - появилась информация о погибших.

Так, по предварительным данным, взорвалась граната. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Взрыв прогремел в частном доме на улице Юрия Клена.

Предварительно, взрыв произошел в результате подрыва боеприпаса, похожего на гранату РГД-5.

Во время осмотра места ЧП следователи изъяли оружие и боеприпасы.

На балконе второго этажа обнаружен мертвым 59-летний владелец помещения.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

К слову, в самом центре Киева на Майдане Независимости женщина угрожала себя взорвать.

Как сообщила полиция Киева 8 февраля, в Шевченковском районе женщина кричала прохожим, что в ее кармане лежит граната, которую она хочет взорвать.

В течение нескольких минут на место ЧП прибыла следственно-оперативная группа и полиция.

Киевлянку задержали и провели обыск. Ни гранаты, ни взрывоопасных веществ, правоохранительные органы не обнаружили.

За ложные показания женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве пожар в многоэтажке привел к трагическим последствиям, подробности.

Как сообщала Politeka на Киевщине загорелась церковь, появилась информация о последствиях ЧП.

Также Politeka писала, что сразу два пожара в многоэтажках произошли в Киеве за ночь, есть жертвы.